Molengeek en Microsoft slaan handen in elkaar voor opleiding rond cybersecurity

“Wat we hebben is een groep jonge, talentvolle mensen die enkel nood hebben aan de juiste omstandigheden om toegang te krijgen tot de digitale economie,” zegt Ibrahim Ouassari, oprichter van MolenGeek. “Dankzij deze samenwerking met Microsoft, ontsluiten we het domein van cybersecurity voor diezelfde groep verborgen talenten, via een nieuw opleidingsprogramma dat de volgende generatie cybersecurity-experten zal activeren.”

Langdurig opleidingstraject

“De nood aan relevante digitale vaardigheden is geen nieuwe uitdaging, en het is evenmin een uitdaging die snel zal verdwijnen,” voegt Didier Ongena, General Manager van Microsoft Belux toe. “België moet dan ook elke mogelijkheid grijpen om een voortrekker te blijven in die evolutie. Met MolenGeek hebben we nu een partner gevonden die ons toelaat om iedereen mee te trekken in dat verhaal. In een klap brengen we nieuwe kansen naar deze mensen én vergroten we de talentvijver voor werkgevers die op zoek zijn naar de juiste mensen om hun organisatie doorheen deze transitie te loodsen.”