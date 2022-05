Molenbeekse Nadia Naji (30) wil co-voorzitter van Groen worden: “Uitspraken Rousseau trokken mij over de streep”

Sint-Jans-MolenbeekDe Molenbeekse Nadia Naji (30) stelt zich in tandem met Jeremie Vaneeckhout (36) kandidaat om covoorzitter van Groen te worden. Met de kandidatuur van het duo zijn de eerste namen van de groene voorzittersrace bekend. “Dat ik nog geen officieel politiek ambt heb opgenomen, speelt absoluut in mijn voordeel.”

Naji en de West-Vlaamse Vaneeckhout zijn de eerste kandidaten die bekendmaken dat ze een gooi doen naar het voorzitterschap. Vorige week besliste Naji om er voluit voor te gaan. “Ik ben uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en heb verschillende lange gesprekken gehad met Jeremie”, zegt ze. “Maar het waren de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over Molenbeek die mij over de streep hebben getrokken. Het was de laatste druppel die ik nodig had. Groen is duidelijk de enige nog links-progressieve partij die overblijft.”

Quote We moeten onze ideeën uitdragen met trots en lef, want ze zijn relevanter dan ooit Nadia Naji, Kandidate co-voorzitterschap Groen

De Molenbeekse werkt sinds april als medewerker op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Ze is momenteel ook covoorzitster van de lokale Groen-afdeling in Molenbeek. Voorheen was ze onder meer aan de slag bij BRUZZ en bij de Brusselse parlementsleden Juan Benjumea Moreno en Arnaud Verstraete.

“Trots en lef”

Volgens Naji heeft de partij nood aan verandering. “Ik heb het gevoel dat we ons te bescheiden opstellen en niet meer trots zijn op onze ideeën. We moeten die ideeën uitdragen met trots en lef, want ze zijn relevanter dan ooit. Dan denk ik niet alleen aan onze voorstellen om de klimaatcrisis aan te pakken zoals investeringen in hernieuwbare energie, maar ook alles rond het sociale. Het geboorteverlof voor vaders, de verlenging van het sociaal tarief voor energie - waar minister Van der Straeten altijd een speerpunt van heeft gemaakt, de terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, ... We moeten onze standpunten harder maken en dat tonen, maar ze tegelijkertijd nog positiever uitdragen. Groen moet weer zichzelf worden.”

Het duo trekt niet naar de Groen-leden als kandidaat-voorzitter en kandidaat-ondervoorzitter, maar als kandidaten voor het covoorzitterschap. Running mates Naji en Vaneeckhout kijken daarvoor naar Die Grünen in Duitsland en de Franstalige groenen van Ecolo in ons land. “Solo zou ik het niet gedaan hebben. We zijn er beiden van overtuigd dat deze formule beter is voor Groen, voor de politiek in het algemeen, en voor ons mentaal welzijn.”

Dat Naji nog geen ervaring heeft als mandataris, speelt volgens de Molenbeekse in haar voordeel. “Ik bekijk de politiek met een externe, frisse blik. Jeremie heeft wel die ervaring als Vlaams parlementslid. Dat complementaire maakt ons sterk.”

