Molenbeek voert als enige gemeente mondmaskerplicht weer in. Marc Van Ranst: “Een sterk signaal van de gemeente”

Door de mondmaskerplicht duiken er weer meer mondmaskers op in het straatbeeld en is het merkbaar dat gemeenschapswacht en politie controle houden. De verplichting geldt in de Ribaucourtstraat, de Ninoofsesteenweg, de Gentsesteenweg, het Sint-Jan-Baptistvoorplein, in de straat waar het gemeentelijk testcentrum Covid-19 zich bevindt en in de straat van het gemeentelijke vaccinatiecentrum. In tegenstelling tot maanden geleden hangen er geen opvallende borden die informeren over de mondmaskerplicht in het straatbeeld.

Nog niet de helft gevaccineerd

Molenbeek is niet zozeer de Brusselse gemeente met het hoogst aantal besmettingen. Er was begin april wel een sterkere stijging in het aantal besmettingen waar te nemen. Afgelopen 14 dagen waren er 440 individuele besmettingen. De gemeente telt in het totaal 98.000 inwoners. Daar komt bij dat volgens Sciensano slechts 49% van de bevolking volledig gevaccineerd is. “Dat is een bijzonder lage vaccinatiegraad”, zegt professor Marc Van Ranst daarover. “Lokale besturen hebben het recht om die beslissing te nemen voor hun gemeente of stad. Het is niet simpel om dit opnieuw in te voeren en burgers hier alert op te maken. Dat ze dit doen, geeft ook wel een sterk signaal. Ik snap de beslissing van het bestuur.” De professor verwacht op dit moment niet dat nog andere steden of gemeenten de mondmaskerplicht opnieuw zouden invoeren. In deze situatie is het vooral de combinatie van een stijging in cijfers en een zeer lage vaccinatiegraad.