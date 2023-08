Molenbeek stapt mee in wielerproject R.EV Brussels Cycling Academy van Remco Evenepoel

LEGO brengt ode aan René Magritte in Koninklij­ke Musea voor Schone Kunsten van België: “Anderhalve maand aan gewerkt”

Ter gelegenheid van de nieuwe Lego-sets van ‘LEGO DREAMZzz’, werd woensdag een nagebouwd schilderij van René Magritte onthuld in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB). Het bestaat uit duizenden stukjes, en werd gebouwd door ‘LEGO Certified Professional’ Björn Ramant (43). In augustus zullen nog enkele Lego-workshops voor kinderen plaatsvinden in de musea.