Mogen we dromen van een 355 meter lang openluchtzwembad in Brussel?

brusselMogen we dromen van een gigantisch openluchtzwembad in het kanaal in Brussel? Het zou in elk geval het perfecte antwoord bieden op de warme, om niet te zeggen veel te hete dagen, in de zomerperioden. Schepen Benoit Hellings droomt niet enkel, er zijn al sinds 2020 verschillende studies naar uitgevoerd. Hij lanceert samen met de ontwerpbureaus een idee over een 355 meter lang natuurlijk zwembad, met de optie om kanaalwater te zuiveren en dat het logistieke, industriële en recreatieve bootverkeer niet zou hinderen. Het kostenplaatje ligt op 11,5 miljoen euro.

Tijdens de zomer is de nood aan koelte-eilanden door parken, bomen en waterpartijen groot. Zeker in dichtbebouwde zones zoals onze hoofdstad. “Iedereen is op zoek naar verkoeling en kinderen doken en zwommen een paar weken geleden nog in het kanaal, precies op deze plek”, zegt schepen voor Klimaat en Sport Benoit Hellings. “Spijtig genoeg is het daar op dit moment niet geschikt om te zwemmen. Het is dus belangrijk dat er toegang tot water komt in het Brussels Gewest, op een plaats die gemakkelijk en snel bereikbaar is.”

Enkele jaren geleden vonden er studies plaats naar geschikte locaties. Recent kwam een studie naar deze nieuwe plek daar bij. Het zou lukken om op de plek in het kanaal waar vroeger Brussel Bad plaatsvond een gigantisch openluchtzwembad te realiseren. Het zwembad zou 13 meter breed en 355 meter lang kunnen zijn. Dan is er plek voor bijvoorbeeld een pierenbad, een speelzone, een duikzone, een zwemzone en ook een strand om op te ontspannen. “Moest deze realisatie er op deze manier komen, dan kunnen er 480 mensen tegelijk gaan genieten, goed voor een totaal van 2.400 mensen per dag”, aldus de schepen.

Wat bereikbaarheid betreft is het ideaal gelegen. Op wandelafstand van de Noordelijke wijk die in volle ontwikkeling is, metroverbindingen en ander openbaar vervoer en de centrale ligging.

Proper Brussels water

Nog een opvallende zaak is dat aan het zwembad een filterende functie is voorzien. Op die manier is het water proper genoeg om in te zwemmen in de zomer. Een optie is om het circuit van het zwembad af te sluiten van het kanaal tijdens de zwemperiode. In de koelere periode waarin het zwembad niet in gebruik is, kan het circuit geopend worden om zo ook een filterende functie te hebben op het kanaal, zowel noordwaarts als zuidwaarts. “Daardoor verbetert de kwaliteit van het water van het Becodok, dat op dit moment in de aandacht wordt gebracht door verenigingen zoals Canal It Up.” Zij vissen daar met kajaks vuilnis uit het water.

Momenteel is er maar een openluchtzwembad in Anderlecht voor Brussel en dat sinds vorige zomer. Mogelijks kunnen we over enkele jaren genieten van dit project. De bouw van het project is geraamd op 11,5 miljoen euro. De exploitatiekosten zijn geraamd op 500.000 euro per jaar, inclusief personeel.

Ziet het kanaal Brussel-Schelde er straks zo uit? Het zou verkoeling bieden aan 2.400 bezoekers per dag

