Moest Jan-Willem (38) dood omwille van een woongeschil? “Als de politie zijn klacht goed had behandeld, was hij er vandaag misschien nog geweest”

Het parket bevestigt dat er een moordonderzoek is geopend na de dood van Jan-Willem Peeters, een 38-jarige jurist uit Overijse die alleenstaand was en geen kinderen had. Over het motief en de dader is nog niets bekend – een kunstenaar die in de villa al jaren een werkatelier heeft, vermoedt zelfs dat de kogel eigenlijk voor hem bedoeld was en dat de moord dus een vergissing was. Maar uit een bron dichtbij Jan-Willem vernemen we dat de man terecht was gekomen in een aanslepend gerechtelijk geschil. “Jan-Willem was nog maar een jaar geleden verhuisd naar Molenbeek. Hij was afkomstig van Overijse, waar hij tot een jaar geleden woonde in een appartement dat ooit van zijn grootouders was geweest. Met de nieuwe eigenaars was afgesproken dat Jan-Willem in het appartement kon blijven wonen, maar dat zij de flat zouden renoveren. Alles werd beschreven in een huurcontract.”