Moeder en zoon naar ziekenhuis na brand

Brussel Na mesinci­dent met 11-jarige: politie houdt vier van de vijf commissari­a­ten in Brus­sel-Noord dicht

In de politiezone Brussel-Noord blijven dinsdagnacht vier van de vijf commissariaten dicht, vermoedelijk als gevolg van het incident waarbij een 11-jarige zondagavond een agent aanviel met een mes in de hand. Enkel het commissariaat in de Georges Rodenbachlaan in Schaarbeek blijft open. Of er ook woensdag nog gevolgen zullen zijn, is niet duidelijk.

13 december