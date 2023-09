Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis door CO-intoxicatie in Jette

Nieuwbouw Basis­school De Groene Planeet officieel ingehul­digd

Bij Stedelijke Basisschool De Groene Planeet in Houtem was 1 september niet zomaar de eerste schooldag. Ruim een jaar nadat de afbraak van de verouderde gebouwen was ingezet, konden de 225 leerlingen gebruikmaken van de nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen.