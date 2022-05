MIVB viert 40-jarig bestaan Trammuseum met historische tramritten

De vzw ‘Museum voor Stedelijk Vervoer te Brussel’ werd in 1982 opgericht door de MIVB met als doel activiteiten te ontwikkelen van wat het Trammuseum zou worden. De tentoonstellingsruimten werden amper drie jaar later uitgebreid en in 2001 werden de gebouwen geklasseerd. Tussen 2006 en 2009 volgde vervolgens een volledige renovatie. Vandaag zijn de historische tram- en busritten vanuit het museum erg in trek, terwijl er in het museum steeds meer tentoonstellingen plaatsvinden. De archiefcollectie groeit ook voortdurend. Dit alles heeft het museum te danken aan de vele vrijwilligers.