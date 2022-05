MIVB verwacht veel hinder op nationale actiedag

Brussel Brandweer wil blussen in Brusselse voetgan­gers­zo­ne, maar dat is een hels karwei: “Wandelaars, luifels en nieuwsgie­ri­gen”

In de Grétrystraat, in het Brusselse stadscentrum, heeft zaterdagavond een brand gewoed in een flat. Daarbij raakte de bewoonster lichtgewond. De schade bleef beperkt maar omdat de woning in de voetgangerszone lag, had de brandweer heel wat moeite om ter plaatse te geraken en het vuur te bestrijden.

