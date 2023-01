MIVB vervoerde 115.000 reizigers tijdens oudejaarsnacht

Vilvoorde Jong N-VA beschul­digt Vilvoords stadsbe­stuur van inbreuk op taalwetge­ving, burgemees­ter weerlegt klacht

Het Vilvoordse schepencollege heeft beslist om brieven naar mensen die binnen of naar Vilvoorde verhuizen voortaan drietalig te versturen. Een regelrechte inbreuk op de taalwetgeving volgens Jong N-VA, die daarom klacht indient bij het agentschap Binnenlands Bestuur. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) benadrukt echter dat de brief in ééntalig Nederlands is opgesteld, enkel het antwoordformulier is in drie talen. “Het is volledig in lijn met onze ambitie om in een ontnederlandse context met veel anderstalige nieuwkomers er nauwgezet op toe te zien dat onze registers van de burgerlijke stand maximaal correct zijn.”

30 december