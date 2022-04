MIVB-reizigers vellen positief oordeel over Brussels openbaar vervoer

Meer dan 8.000 mensen vulden de jaarlijkse enquête in. Een groot deel van hen kan vooral de contactloze betaling van hun MIVB-rit smaken. Sinds de zomer van 2020 volstaat het om een bankkaart, smartphone of smartwatch rechtstreeks tegen het valideringstoestel te houden om een ticket te betalen. De MIVB lanceerde die mogelijkheid vooral met het oog op toeristen en gelegenheidsgebruikers van haar net, maar volgens de tevredenheidsbarometer wordt de functie ook bij het brede pendelpubliek gewaardeerd. Daarnaast worden ook de betaalbare tarieven van de MIVB geapprecieerd.

Nieuwe klanten

Opvallend: ook nieuwe klanten zijn erg te spreken over de MIVB. “Nieuwe klanten waren vroeger het meest kritisch voor onze diensten, maar deze tendens wordt nu volledig omgebogen”, luidt het in een persbericht. “De dienstverlening van de MIVB verbeterde in een paar jaar tijd aanzienlijk en beantwoordt niet meer aan het beeld dat sommigen hadden. De nieuwe klanten zijn ook relatief jong (de meest vertegenwoordigde categorie is 24 jaar). Ze geven de MIVB dan ook bijzonder hoge cijfers voor de kwaliteit van haar dienstverlening.”

Sinds de zomer van 2020 volstaat het om een bankkaart, smartphone of smartwatch rechtstreeks tegen het valideringstoestel te houden om een ticket te betalen.

Vooral de reistijd, frequenties, stiptheid, het veiligheidsgevoel overdag, de klantvriendelijkheid en reizigersinformatie leveren de MIVB punten op bij nieuwe reizigers. De nieuwste MIVB-klanten hebben door de band genomen geen wagen, zijn eerder niet-Brusselaar (vaker Waal), eerder hoogopgeleid, genieten niet van een mobiliteitstegemoetkoming van hun werkgever en maken deel uit van de actieve bevolking (voornamelijk tussen 18 en 39 jaar). Liefst 68 procent van deze nieuwe reizigers kiest voor vervoer met de MIVB omwille van de voordelen die het openbaar vervoer te bieden heeft.

Veiligheid

In het algemeen hechten MIVB-reizigers het meeste belang aan frequenties, comfort en vooral stiptheid, zo blijkt nog uit de tevredenheidsbarometer. Maar ook veiligheid speelt een belangrijke rol.

“Tijdens de pandemie waren er minder verplaatsingen in Brussel en was er dus ook minder volk in het openbaar vervoer”, klinkt het bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij. “Minder sociale controle kan bijdragen tot een onveiligheidsgevoel, vooral ‘s avonds. Door de coronacrisis belandden opvallend meer mensen in sociale onzekerheid, wat almaar meer zichtbaar is in de openbare ruimte en dus ook op het openbaar vervoer. De MIVB onderneemt hier actie samen met de gespecialiseerde verenigingssector, ook al overstijgt dit ruim de bevoegdheden van een openbaarvervoersmaatschappij. Ze kan deze almaar zorgwekkender situatie niet oplossen zonder een meer algemene aanpak door de bevoegde actoren.”

Vooral niet-Brusselaars ervaren het onveiligheidsgevoel sterker dan Brusselaars. De MIVB zette de afgelopen jaren wel sterk in op camerabewaking. Ondertussen hangen er in de Brusselse (pre)metrostations al ruim 5.000 camera’s en zijn er zo'n 10.000 in alle trams, bussen en metro’s samen. Op het terrein zijn ook 324 Vigilis-veiligheidsmedewerkers actief, aangevuld met stationsmedewerkers die een oogje in het zeil houden. Er is bovendien veelvuldig overleg met politie om de veiligheid op het MIVB-net te verzekeren.

“Vele inspanningen”

“Met deze score komt de doelstelling van 7,4/10 in zicht, die voorzien is in het contract van openbare dienst tegen eind 2023”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “De score is het resultaat van de vele inspanningen die de MIVB-medewerkers dagdagelijks doen om een ritje met de MIVB zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken voor de reizigers. Die inspanningen worden voortgezet met onder andere de komst van nieuwe trams, bussen en metro’s, de uitbreiding en verdere beveiliging van het netwerk en de digitalisering van onze diensten ten voordele van onze reizigers.”

