MIVB presenteert toekomstige stations van nieuwe metrolijn 3

Het traject van de toekomstige metrolijn 3 loopt tussen het station Albert en het toekomstige station Bordet. Deze nieuwe lijn zal Vorst en Evere, het zuiden en het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in ongeveer twintig minuten met elkaar verbinden.

Bordet

Vrede

Het metrostation Vrede ligt in Evere, tussen het Vredeplein en de Muziekacademie. Het station heeft 2 ingangen en is georganiseerd op 4 verdiepingen. Er zijn 4 liften, die tot een diepte van 24 meter gaan om de metro rechtstreeks te bereiken.

Linde

Het metrostation Linde ligt op het kruispunt tussen Stuckens en Verdonck. Het station vormt een eerbetoon aan het tuinbouwverleden van de wijk. Er komt een glazen dak met veel lichtinval, wat het praktisch maakt vanuit energie-oogpunt. Op het dak zijn ook zonnepanelen aanwezig. Die voorzien in 14 procent van de energiebehoefte van het station Linde.

Riga

Het metrostation Riga ligt op het François Rigaplein in Schaarbeek. Het station is grotendeels ondergronds, waardoor de groene omgeving kan worden behouden, en vormt de verbinding tussen de handelszone op de Helmetsesteenweg en de nabijgelegen woonwijk. Er is plaats voor 150 fietsen.