MIVB-net gratis en snelheidsbegrenzing op de weg tijdens smogalarm

Door de hoge concentraties fijnstof in de lucht is vrijdag en zaterdag de ‘interventiedrempel 1' geactiveerd in het Brussels gewest. Het openbaar vervoer is gratis en voor dagtickets van de gele Villo-fietsen hoef je niet te betalen. Ook snelheidscontroles zullen opgevoerd worden in heel het gewest, belooft Brussel Leefmilieu. De maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 50 km/u op hoofdwegen die gewoonlijk begrensd zijn tot 70 of 90 km/u.