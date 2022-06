MIVB en fietsverenigingen vragen aandacht voor verkeersveiligheid “38 ongevallen tussen fietsers en bus of tram op 1 jaar tijd”

BrusselFietsvereningen Pro Velo, GRACQ en de Fietsersbond zetten samen met vervoersmaatschappij MIVB de eerste stap naar een samenwerking voor meer verkeersveiligheid. Hoewel het aantal ongvallen tussen fietsers en een bus of tram is gedaald in 2021, is er nog een lange weg te gaan. De samenwerking heeft als doel om via verschillende acties de veiligheid te verbeteren. Zo organiseerden ze een eerste initiatief waarbij buschauffeurs en fietsers van rol wisselden.

In 2021 telde de MIVB 38 ongevallen tussen fietsers en bus of tram in Brussel. In 2019 en 2020 waren dat er nog respectievelijk 47 en 46. Een daling ondanks het sterk toegenomen aantal fietsers en een groter openbaarvervoersaanbod in Brussel. “We zien dat het aantal fietsers jaar na jaar stijgt in Brussel. De samenwerking moet ervoor zorgen dat we op termijn tot concrete tips kunnen komen om de verkeersveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld om dodehoekongevallen te voorkomen”, zegt An Van hamme, woordvoerster van vervoersmaatschappij MIVB.

Volledig scherm Buschauffeurs MIVB en fietsers wisselen van rol © MIVB

Nieuw initiatief

De eerste stap is alvast gezet. Eind april organiseerde de vervoersmaatschappij MIVB in samenwerking met fietsvereningen Pro Velo, GRACQ en de Fietsersbond een eertse actie waarbij fietsers en buschauffeurs van rol konden wisselen. Daarbij ging de aandacht naar het voorkomen van ongevallen maar ook naar een betere verstandhouding en wederzijds begrip tussen chauffeurs en fietsers. Een gebrek daaraan zorgt soms voor spanningen.

Een tiental instructeurs van de Brusselse buschauffeurs en de fietsverenigingen ontmoette elkaar in en rond de MIVB-stelplaats van Haren. Na een kleine quiz rond verkeersregels, kroop iedereen op de fiets voor een tocht in de buurt van de stelplaats, met passages langs tram- en buslijnen. “Daarbij werden een aantal situaties aangetoond waarbij het mogelijk tot conflicten kan komen op vlak van verkeersveiligheid", aldus Van hamme. De dag werd afgesloten op het oefenterrein voor buschauffeurs, waarbij de fieters achter het stuur van een bus plaatsnamen en een parcours tussen kegeltjes aflegden.

Quote “Een van de belangrijk­ste obstakels voor nieuwe fietsers is het gevoel van onveilig­heid in het verkeer. ​Christophe Winkels, Directeur Pro Velo Brussel

De vereniging Pro Velo organiseert opleidingen voor fietsers en nam deel aan het initiatief in samenwerking met de MIVB. Christophe Winkels, directeur van Pro Velo Brussel, licht hun deelname aan het initiatief toe. “Een van de belangrijkste obstakels voor nieuwe fietsers om te gaan fietsen is het gevoel van onveiligheid in het verkeer. Opleiding is een doeltreffend middel om deze perceptie van onveiligheid te verminderen. Volgens onze studie “Way too Much” nemen angst en stress, na een periode van oefening, met ongeveer de helft af bij beginnende fietsers. Deze uitwisseling met de MIVB stelt ons in staat de inhoud van onze opleidingen beter aan te passen en te werken aan toekomstige bewustmakingscampagnes voor fietsers.”

Volgende stap

Na de buschauffeurs worden binnenkort ook trambestuurders uitgenodigd voor een gelijkaardige actie. De situaties met fietsers en trambestuurders vragen namelijk specifieke aandachtpunten. “Je hebt in Brussel plekken waar de fietsers tussen de tramsporen moeten rijden op een suggestiestrook. Dat is allemaal niet zo evident”, aldus Vanhamme.

Deze week was er nog een ongeval waarbij een fietser onder een bus van De Lijn terecht kwam. Fietersvereniging GRACQ vraagt dan ook aan de andere Brussels vervoersmaatschappijen, De Lijn en Tec, om mee te denken. “Voor de GRACQ, is dit een eerste stap die moet leiden tot een duurzame dialoog tussen fietsers en openbaar vervoer. We zouden ook graag in dialoog gaan met de TEC en De Lijn, die ook in het Brussels gewest rijden”, zegt ​Florine Cuignet, verantwoordelijke Brussels beleid GRACQ.

Volledig scherm Fietsers moeten vaak tussen de tramsporen rijden in Brussel © MIVB

