Misnoegde brandweermannen protesteren in de Wetstraat

Brussel 250 clubbers nemen deel aan Brussels testevent ‘Dance again’: klein tiental feestvier­ders test op voorhand positief, net als 1 artiest

4 juli In zaal La Madeleine in Brussel hebben 250 mensen zaterdagnacht deelgenomen aan het testevent ‘Dance Again’. Alle feestvierders moesten op voorhand een coronatest ondergaan. Was die negatief, dan mochten ze ‘s avonds feesten alsof corona niet meer bestond: zonder mondmasker en zonder social distancing. Een kleine tien deelnemers mocht niet binnen wegens een positieve test, net als één van de artiesten.