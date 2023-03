Minstens één gewonde bij vechtpartij: “Verschillende transmigranten gingen elkaar te lijf met hakbijl”

“Onze diensten kregen gisteren rond 17.45 uur een oproep voor een vechtpartij nabij een tramhalte op de Diksmuidelaan. Ter plaatse werd één bebloede persoon aangetroffen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn leven is niet in gevaar. Een perimeter werd ingesteld. Een onderzoek is bezig om te achterhalen wat er juist is gebeurd en wie betrokken is in deze zaak”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Overal bloed

Op de beelden is te zien hoe een enorme hakbijl aangetroffen werd op de plaats van het incident, al kan de politie dat niet bevestigen. Volgens enkele getuigen gingen transmigranten elkaar te lijf gegaan met het gevaarte. “Overal waren bloedspatten op het voetpad”, beschrijven ze. “Het ging om Afrikaanse transmigranten die naar het verenigd koninkrijk willen zonder asiel aan te vragen. In combinatie met crack en alcohol, zorgt dit in de wijk voor buitensporig geweld”, zegt buurtbewoner Eric Vandezande, die de situatie grondig beu is. “De transmigranten staan op onze trottoirs op zoek naar zwartwerk. Vervolgens worden ze opgepikt door malafide aannemers door wie ze onderbetaald en misbruikt worden. Het is een vorm van mensenhandel.”

Eric zit in de buurtvereniging Scainctelette en klaagt de problemen al langer aan. “Dit fenomeen is algemeen bekend, ook bij het stadsbestuur. Het loopt nu uit de hand en de buurtbewoners voelen zich niet begrepen. Families met kinderen verhuizen wegens de onveiligheid. En buren die zich niet assertief genoeg voelen durven niet meer naar buiten te komen. Meermaals hebben we dit besproken met het gemeentebestuur. Wij voelen ons aan ons lot overgelaten, terwijl er vandaag letterlijk mensenbloed aan onze voordeur plakt”, belsuit hij.

