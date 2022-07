Minister-president Vervoort (PS) kan politie aansturen bij acute problemen

Vandaag is de minister-president al verantwoordelijk voor de openbare orde. Hij heeft echter niet de bevoegdheid de lokale politie, die in Brussel verspreid is over verschillende zones, rechtstreeks aan te sturen via bevelen, onderrichtingen of richtlijnen. Het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) brengt daar verandering in.