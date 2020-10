Minister-president Vervoort: “Crisis slaat gat in Brusselse begroting van 2020 en 2021”

BrusselDe coronacrisis slaat een diep gat in de Brusselse begroting voor dit en volgend jaar. Voor 2020 zal het begrotingssaldo met meer dan 1,5 miljard negatief zijn. In 2021 is het begrotingstekort met 1,5 miljard iets lichter. Dat was de boodschap van minister-president Rudi Vervoort (PS) in zijn beleidsverklaring voor het Brussels Parlement.

"In de geschiedenis van het gewest is de beleidsverklaring nooit in zulke onzekere tijden uitgesproken", stak de Brusselse regeringsleider van wal. Hij wees erop dat de coronacrisis een aanzienlijke begrotingsschade heeft veroorzaakt: "We gaan het jaar 2020 afsluiten met een bijkomend tekort van een miljard euro". Hij gaat uit van 500 miljoen aan ondersteuningsmaatregelen voor de economie en het sociaal systeem en 500 miljoen aan inkomstenverliezen. Dat komt bovenop de reeds besliste zware investeringen, waardoor het begrotingstekort oploopt tot meer dan 1,5 miljard euro.

De regering is ervan overtuigd dat de steun aan sociaal-economische sectoren en de openbare investeringen moet verdergaan, en maakt daarbij gebruik van de lage interesten en de houding van de Europese Centrale Bank ten opzichte van de financiering van staatsschulden om de economie te stutten met schulden. "We hebben dus een begrotingstekort dat licht beter is dan dat van 2020, ten belope van 1,5 miljard euro", aldus Vervoort.

De Brusselse regering heeft een meerjarenbegroting opgesteld die in staat moet zijn de schok van de crisis op te vangen, de relance te ondersteunen en op het einde van de regeerperiode opnieuw te komen tot een structureel begrotingsevenwicht. En dat los van de strategische investeringen van 500 miljoen, die aan de huidige intensiteit worden voortgezet. Vervoort benadrukte dat het gebeurt "zonder te raken aan de koopkracht van de Brusselaars met een verhoging van de belastingdruk, want we weten dat de relance ook via de vraag gebeurt, door consumptie."

Dringende maatregelen

De begroting moet dringende maatregelen mogelijk maken, zowel op het vlak van gezondheid, het sociale en de economie, aldus nog de minister-president. Op sociaal en gezondheidsvlak is 150 miljoen voorzien voor het beheer van de coronacrisis. Voor de opsporing, het testen en preventieve geneeskunde wordt in 2021 64 miljoen vrijgemaakt. De acht maatregelen die in juli werden goedgekeurd door de regering lopen ook volgend jaar verder. Het gaat om steun aan de ziekenhuizen voor aanpassingen voor COVID-19 en het handhaven van de essentiële activiteiten, het uitwerken van een beheersbeleid voor de gewestelijke gezondheidsrisico's, het handhaven van het sociaal noodnummer, de versterking van het personeel van Iriscare, het vergroten van de capaciteit van de thuisopvang en van de Dienst Geestelijke Gezondheid, het uitwerken van oplossingen voor daklozen en het uitwerken van een gewestelijke strategie om het recht op eten te realiseren.

De regering zet ook in op de universele toegang tot de sociale rechten. In 2021 wordt gestart met de eerste vijf lokale sociale contracten en wordt voortgewerkt aan het opstellen van kwaliteitsnormen voor de ziekenhuisnetwerken en de hervorming van de kwaliteitsnormen voor de woonzorgcentra. De inspanningen voor de inschakeling van daklozen worden voorgezet. Op 1 oktober waren er 2.807 opvangplaatsen voor daklozen beschikbaar in het Brussels Gewest, duizend meer dan een jaar geleden. In mei moet de eerste verbruikszaal voor drugverslaafden opengaan in Brussel.

Economie

Op economisch vlak is de uitvoering van de Strategie 2030 (Go4Brussels) ernstig verstoord door de coronacrisis. De prioriteit van de regering lag vanaf de lente op het informeren van de ondernemers, het ondersteunen via premies en het verzekeren van liquiditeiten. Voor het relancebeleid rekent de Brusselse regering op nauwe samenwerking met de federale regering en op de steun van de Europese Unie.

De meerjarenbegroting vertrekt van een aantal politieke keuzes. Zo wil de Brusselse regering een investeringsregering zijn. Een voorbeeld: meer dan 750 miljoen wordt per jaar geïnvesteerd in mobiliteit, huisvesting en duurzame renovatie. Daarnaast komt er een herkapitalisering van Finance&Invest voor 160 miljoen, twee derden door publieke fondsen en een derde door privépartners. De middelen voor Coop Us worden verdubbeld om de ontwikkeling van coöperatieven aan te moedigen.

Voor de ondersteuning van de lokale productie wordt 2 miljoen euro vrijgemaakt. In 2021 wordt ook een nieuw gewestelijk innovatieplan goedgekeurd, terwijl de culturele en evenementensector volgend jaar kan rekenen op meer dan 600.000 euro.

De crisis zorgt ook voor een stijgend aantal werklozen, waarbij zelfs de pessimistische prognoses van 30.000 bijkomende werkzoekenden dreigen te sneuvelen. In het relanceplan is 53 miljoen voorzien voor de Phoenix-premie, die de Brusselse werkzoekende aantrekkelijker moet maken, en voor het verhogen van de professionele, digitale en taalvaardigheden van de werkzoekenden. Om ontslagen werknemers te helpen om een nieuwe baan te vinden, wordt met de sociale partners een Rebond Fonds opgericht.