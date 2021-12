Minderjarige opgepakt bij rellen na coronamars

Watermaal-Bosvoorde Bejaarde vrouw in kritieke toestand na brand in Watermaal-Bosvoorde

In Watermaal-Bosvoorde is afgelopen nacht een bejaarde vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zware woningbrand. De vrouw had veel rook ingeademd en werd in uitermate kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.

15:32