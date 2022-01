Minderheid steekt boel -letterlijk- in brand, 30 arrestaties na coronamars: “Hooligans en jongeren”

Brussel Wie waren de relschop­pers in Brussel? Dit weten we

De mars tegen de coronapas in Brussel met 35.000 deelnemers is geëindigd in zware rellen. Daarbij vielen verschillende gewonden, onder wie drie politieagenten. Slechts twee mensen konden gerechtelijk worden aangehouden. Maar wie waren de relschoppers juist? Onder hen alvast heel wat leden van harde kernen van voetbalclubs. Dit is wat onze bronnen nog weten over wie de heethoofden waren.

