Minder snelheidsovertredingen op Ring rond Brussel

Brussel Flatgebouw onbewoon­baar na brand: “Plaats elektri­sche kacheltjes zo ver mogelijk van alles wat ontvlam­baar is”

In de Karel Martelstraat in Brussel heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een gebouw met vier appartementen. Daarbij vielen geen gewonden, maar door de brand is het hele gebouw onbewoonbaar. De oorzaak is vermoedelijk een elektrische kachel.

11 oktober