Milieubeweging dumpt 1 ton bietenpulp voor MR-hoofdkwartier: “België trekt zich niks aan van Europees verbod op pesticiden”

XR heeft er niet toevallig voor gekozen om bietenpulp te dumpen, omdat de bietenteelt een van de belangrijkste productiesectoren van ons land is en zeer pesticide-intensief is. Onder de bij-dodende pesticiden die in deze sector worden gebruikt, bevinden zich verschillende moleculen van de beruchte neonicotinoïdenfamilie, evenals Sulfaxoflor, eerst gepromoot als een onschadelijk alternatief, maar uiteindelijk pas twee maanden geleden door de EU verboden.

1 op 3 met uitsterven bedreigd

De activistengroep zegt dat België een slechte leerling is wat betreft het behoud van zijn bestuivende insecten. Volgens een studie van de Universiteit van Bergen wordt een derde van de bijensoorten in ons land met uitsterven bedreigd, terwijl 12% al is uitgestorven. De oorzaak is de alomtegenwoordigheid van pesticiden in onze voedselproductie en die we zelfs op ons bord aantreffen. Volgens een PAN Europe-studie bevatten onze groenten en fruit de hoogste niveaus van pesticiden in de EU. Bovendien blijkt uit een recente studie van het onderzoekscentrum UNICEF Innocenti dat van de 39 geanalyseerde rijke landen België het land is waar jongeren het meest worden blootgesteld aan pesticiden.