MIJN TUIN. Mary (81) werkt al 50 jaar lang aan haar kleurrijke oase dichtbij Brussel: “Soms komt er een vos naast mij zitten als ik in de tuin werk”

Wat ooit een verwaarloosd stukje grond achter een statig huis in de Paul Hymanslaan in Sint-Lambrechts-Woluwe was, vormde Mary Jonkers (81) doorheen de jaren om in een weelderige tuin. Vijftig jaar geleden trok ze samen met haar man in de woning en vandaag straalt er een uitgebreid kleurenpalet met enkele zeldzame planten. Van het ontwerp tot de aanplanting en het onderhoud: Mary heeft het allemaal zélf gedaan. “Sommige maanden werk ik dagelijks vier uur in de tuin”, vertelt ze. De enthousiaste dame neemt ons mee op een uitgebreide rondleiding.