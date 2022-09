Midden oktober weten agenten of ze zich moeten verantwoorden voor dodelijke politieachtervolging

De achtervolging vond plaats op 9 mei 2017. Volgens het Brusselse parket merkte een politiepatrouille rond 21.30 uur aan het Poelaertplein een motorrijder met passagier op die roekeloos aan het rijden was en de patrouille ging de motorrijder achterna. Een patrouille van de hondenbrigade zou via de radiocommunicatie gehoord hebben dat er op de Louizalaan een achtervolging bezig was en zou op het rechterrijvak van de Louizalaan vertraagd hebben zodat de achtervolging op het linker rijvak kon voortgaan. De motorrijder reed vervolgens achteraan links op dat voertuig in. De motorrijder, de 24-jarige Ouassim Toumi, was op slag dood en zijn passagier, de 20-jarige Sabrina El Bakkali, raakte zwaargewond en overleed later die nacht in het ziekenhuis.

Vier jaar

Het onderzoek naar het ongeval sleepte vier jaar lang aan. Het parket had in de zomer van vorig jaar in de raadkamer een vordering tot buitenvervolgingstelling neergelegd, maar de raadkamer ging daar niet op in en besliste om het dossier terug te sturen naar het parket. Volgens de raadkamer was achtervolging buitenproportioneel en had de politie geen levens in gevaar mogen brengen voor een verkeersovertreding die met een boete bekeurd kan worden. Het parket ging in beroep tegen de beschikking van de raadkamer, waarna de zaak voor de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling kwam. De KI trok de zaak daarop naar zich toe en ging zelf over tot de inverdenkingstelling van drie betrokken politiemensen. Het gaat om de politiemensen die de achtervolging hadden ingezet en om de politieman die het voertuig van de hondenbrigade dwars over de rijbaan zou hebben gezet. De zaak kwam deze week opnieuw voor de KI, zodat er kon worden gepleit over de eventuele doorverwijzing van de drie politiemensen.