Mick Jagger zingt duet met Jacques Brel en gaat op café: “Tof om Brussel te ontdekken”

Brussel Activisten en nabestaan­den komen samen op wake voor verkeers­slacht­of­fers na moordende maand juni in Brussel: “Twee doden en zes (zwaar)gewonden op twee weken tijd”

Burgercollectief Heroes for Zero organiseerde woendagavond in Brussel een wake voor de verkeersslachtoffers die in de maand juni vielen. Twee doden en zes (zwaar)gewonden op twee weken tijd, dat is de zware balans. Lieve Polet, het laatste verkeersslachtoffer, overleed toen ze op 29 juni met de fiets de straat wilde oversteken in Neder-Over-Heembeek. Haar collega’s komen samen op de wake om haar te herdenken en steun te zoeken.

7 juli