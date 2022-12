Michel Draguet gaat nog steeds voor vierde mandaat bij KMSKB

BrusselMichel Draguet, algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), vertelt woensdag naar aanleiding van een persconferentie in het museum dat hij nog steeds voor een vierde mandaat wil gaan. Draguet ligt sinds vrijdag onder vuur, nadat misnoegde personeelsleden een open brief publiceerden.

Op de vraag of Draguet nog steeds voor dat vierde mandaat bij de KMSKB gaat is hij kort en duidelijk: “Ja”, zegt hij. “Een mandaat is iets logisch. Er is geen beperking in de tijd. De procedure is zo dat je zes maand voor het einde van je mandaat een evaluatie van de voorzitter van Belspo krijgt. Er is geen reden om dit te veranderen”, vindt Draguet.

Afgelopen vrijdag klaagden 31 van de 176 werknemers in een open brief aan dat zij in “erbarmelijke arbeidsomstandigheden” en in een “klimaat van terreur en minachting” moeten werken. De brief kwam er als reactie op de aanvraag van Draguet voor een vierde mandaat.

“Wat betreft het museum had ik het zelf niet opgemerkt. Ik was me er niet bewust van dat mensen een gevoel van terreur ervaren in het museum”, stelt Draguet. “Het is altijd wanneer je aan een einde van een mandaat komt dat er turbulentie ontstaat. Het probleem van een precieze dienst, zoals de Publieksdienst. Dat had ik niet voorzien”, vervolgt hij.

Onderzoek

Een psychosociaal onderzoek, uitgevoerd door preventiedienst Empreva bij 49 personeelsleden van de operationele dienst Publieksdiensten, moet de zaak nu uitklaren. Het onderzoek van Empreva gaat in januari van start en de resultaten worden verwacht in juni. Draguet geeft aan dat er nadien nog een aanvullend onderzoek komt voor het volledig personeelsbestand van de KMSKB.

“We moeten de studie van Empreva afwachten en zien welk actieplan we daaruit kunnen opmaken. Ik ben hier sinds 2005 en tegenover toen is het personeelsbestand gehalveerd. Dat betekent dat iemand nu dubbel zo veel werk verricht als toen. Misschien in een slechte sfeer, in slechte omstandigheden, met een beperkt budget en met veel druk. Dat begrijp ik, maar in alle psychosociale onderzoeken door Empreva komen dezelfde problemen terug”, zegt Draguet.

Aan de werking van de federale instelling verandert voorlopig niets. De directeur van het KMSKB voelt zich door de persoonlijke aanvallen in de open brief wel verantwoordelijk.

“Ik ben verantwoordelijk voor alle personeelsleden. Als op een persconferentie iemand niet is uitgenodigd, is dat mijn verantwoordelijkheid”, verklaart hij. “We moeten nu reageren, want we hebben de pijn van de mensen gehoord. We moeten op een algemeen niveau het welzijn van de personeelsleden proberen verbeteren, maar we hebben beperkte middelen”, besluit Draguet.

