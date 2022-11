Metroverkeer verstoord na ongeval in Brussel centraal

Brussel Brusse­laars wachten al maanden op waterfac­tuur door software­pro­ble­men bij Vivaqua

Door problemen met nieuwe software kregen tienduizenden klanten van Vivaqua nog geen factuur in de bus. Voor Brusselaars die dus nog geen voorschotfactuur ontvingen, dreigt een gepeperde eindafrekening. Ook voor de Vivaqua is het probleem slecht nieuws. De intercommunale moet namelijk geld lenen om haar kosten te dekken. Een oplossing is nog voorlopig nog niet in zicht.

