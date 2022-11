Metroverkeer hervat na ongeval in Brussel centraal

voetbal challenger pro league Louis Oyama (RWDM) heeft zich aangepast aan Belgische klimaat en voetbal: “We moeten voor onze fans alles doen om die titel te pakken”

Het heeft wat langer geduurd dan dat hij zelf had gedacht of verwacht, maar intussen is Louis Oyama een zeer belangrijke pion geworden in de (basis)ploeg van trainer Vincent Euvrard. De offensieve middenvelder, één van de zes Brazilianen die is overgekomen van zusterclub Botafogo, hoopt een mooie carrière uit te kunnen bouwen in Europa. Vrijdagavond trekt hij met RWDM naar Jong Genk.

24 november