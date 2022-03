Metrolijn 5 blijft minstens tot woensdagochtend onderbroken tussen Merode en Herrmann-Debroux

Zellik/Brussel/Affligem Dode en drie gewonden bij crash tijdens politieach­ter­vol­ging die in Zellik startte

Bij een politieachtervolging is zaterdagavond een 21-jarige man uit Asse om het leven gekomen in de Annie Cordy-tunnel in Brussel, de voormalige Leopold II-tunnel. De achtervolging startte in Zellik na een geval van intrafamiliaal geweld en eindigde ter hoogte van de afslag Sainctelette waar de chauffeur de controle over het stuur verloor. Eén van de drie passagiers kwam daarbij om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond. De bestuurder zou niet over een rijbewijs beschikken. Het gaat om vier jonge mannen uit Asse en Affligem.

16:01