Metro 3 : Brusselse regering vraagt federale overheid om bijdrage te verhogen

Nieuwe brug over Zenne wordt eerbetoon aan Paul Panda Farnana

Toen enkele weken geleden de Vlaamse Canon werd voorgesteld, viel de relatief onbekende naam van Paul Panda Farnana op. De Congolees belichaamt binnen het Canon het luik over de verovering en kolonisatie van zijn thuisland. Farnana was lang de enige Congolees die toegang kreeg tot hogere studies en heeft een link met Vilvoorde. Om die reden ziet gemeenteraadslid Remy Esquiliche (Open VLD) de naam van Farnana graag vereeuwigd in zijn stad. Een Zuid-Afrikaans architectenbureau is hem echter te vlug af.