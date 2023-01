“Meteen nadat het slachtoffer dood werd verklaard, ontplofte er overal vuurwerk in onze richting”: Brusselse ambulancier (34) getuigt hoe hij na reanimatiepoging bekogeld werd

Halle Papier en karton wordt voortaan elke vier weken opgehaald in Halle

Afvalintercommunales Intradure voert in 2023 enkele wijzigingen door aan de afvalomhaling in Halle. Zo wordt er extra aandacht besteed aan de omgeving van glasbollen. In de praktijk worden acties georganiseerd om te voorkomen dat mensen glas deponeren buiten de toegestane uren of naast de bollen. Vanaf 2023 wordt het papier en karton om de vier weken opgehaald. Per jaar betekent dat een extra ophaling. Dat voorkomt dat er soms 5 tot 6 weken zitten tussen twee omhalingen. Wie de kerstboom na de feesten buiten wil, kan die trouwens op woensdagen 11 en 25 januari buiten zetten bij de gft-omhaling. De kerstbomen moeten buiten gezet worden zonder pot of versiering.

14:51