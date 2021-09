“Met haar kon je geen ruzie hebben”: geliefd bij iedereen, en toch wordt medebewoonster (72) verdacht van rusthuismoord op Grazia (82)

De vrouw - die al een poosje verbleef in het rusthuis Clos Bizet in Anderlecht - werd eerder deze week gearresteerd voor de moord op Grazia Orlando (85). Geen man dus, zoals eerder in een bericht van het Brusselse parket stond. "Een donderslag bij heldere hemel", klinkt het vanuit het woonzorgcentrum. De verdachte was geliefd bij haar medebewoners. "Als je één iemand had moeten aanduiden wie zeker niet de dader was, dan wees iedereen naar haar. Er waren geen problemen. Ze deed mee met alle activiteiten en was er steeds graag bij. Dat merkten we ook aan het bezoek dat ze kreeg. Ofwel had ze een grote familie, ofwel was door veel verschillende mensen geliefd. Met niemand had ze ruzie. Ook niet met Grazia."