Met baby op de arm neergestoken door wildvreemde man: is Mounia (36) uit Evere slachtoffer van zinloos geweld?

Zondagavond 19.30 uur, op een steenworp van het kerkhof van Brussel. De 36-jarige Mounia Ouyahia wandelt er in de Twee Huizenstraat in Evere met haar zoontje van twee maanden in de kinderwagen op weg naar huis. Ze komt terug van een bezoekje bij haar broer die een paar straten verder woont. Wanneer ze beslist om nog even langs de bakker te passeren, steekt ze met haar baby een parkje door dichtbij de Twee Huizenstraat. In het parkje blijkt ze niet alleen. Een man van Afrikaanse origine heeft haar in de gaten en begint de moeder uit het niets te achtervolgen. “Hij liep enkele meters achter haar op de stoep”, laat Sara, een vriendin van Mounia’s broer die in nauw contact met de familie staat, weten. “Al snel besliste Mounia om aan de splitsing met de Kerkhof van Brussellaan te vertragen, zodat de man haar kon passeren. Uit het niets haalde hij zijn mes tevoorschijn en stak hij Mounia in de hals neer. Zomaar. Het is gewoonweg niet te vatten.”