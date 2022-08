Messentrekker die in april drie vrouwen aanviel in het Dudenpark wordt geïnterneerd

Siciliaans temperament

De volgende dag sloeg dezelfde dader opnieuw toe . Hij benaderde een vrouw, eiste haar gsm en bedreigde het slachtoffer met een mes. Hij probeerde de vrouw neer te steken, maar het slachtoffer kon zijn uithalen ontwijken. Een vriendin die tussenbeide kwam, kreeg verschillende vuistslagen, maar slaagde erin de dader te verjagen. “Je hebt dat de voorbije dagen al meermaals geprobeerd. Allemaal voor een gsm. Gelukkig kon ik mijn ervaring in de gevechtssport en mijn Siciliaans temperament gebruiken om me los te wrikken. Ik houd er enkel wat blauwe plekken aan over. Andere mensen hebben minder geluk gehad”, deed ze haar relaas op facebook. Kort nadien werd een 19-jarige man opgepakt.

Ontoerekeningsvatbaar

De man verscheen vrijdag voor de raadkamer in Brussel, die besliste om de man te interneren. Hij zal zich dus niet voor de rechtbank zal moeten verantwoorden voor de feiten in het Dudenpark omdat hij ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Een internering is een veiligheidsmaatregel. Dit houdt in dat hij recht op medische zorgen heeft en in theorie zal moeten worden opgevangen in een psychiatrische instelling. Ons land kampt echter met een tekort aan plekken in de psychiatrie, waardoor ongeveer één op zes geïnterneerden vaak in gewone gevangenissen wordt opgesloten.