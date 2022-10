Mensensmokkelbende veroordeeld: “Gelukkig zitten we in Wallonië”

De bende opereerde vanuit een parking langs de E411 in Aubange. Op de bewuste parking hielpen ze vluchtelingen, die ze in het Brusselse geronseld hadden, in de laadruimtes van vrachtwagens die hen vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk brachten. Uit telefonieonderzoek bleek dat ze tientallen mensen -bijna altijd landgenoten- zo smokkelden. “Gelukkig zitten we in Wallonië want in Vlaanderen zijn ze veel strenger”, hoorden de speurders hen zeggen. Op basis van observaties kon de werkwijze van de bende in kaart gebracht worden.