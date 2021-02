“Mensen zullen nu gewoon stiekem thuis feesten, en ergens begrijp ik hen”: verdeelde reacties nu Brussel toch vasthoudt aan strengere avondklok

Brussel Weduwe Sharia4Belgium-oprichter krijgt 5 jaar cel

12:14 Faiza H., de weduwe van Feisal Yamoun, een van de mede-oprichters van Sharia4Belgium, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De vrouw was in april 2013 haar echtgenoot achterna gereisd naar Syrië en had zich daar net als hem aangesloten bij terreurgroep Majlis Shura Al Mujahidin. Na diens overlijden was ze hertrouwd met een andere Syrië-strijder, die zich aansloot bij Jabhat Al Nusra en samen met hem zou ze zich momenteel in noord-west-Syrië bevinden.