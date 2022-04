Mensen zonder papieren verlaten tentenkamp in Molenbeek, Mahdi reageert tevreden

brusselEen 160-tal sans-papiers heeft een tentenkamp aan de Ninoofsepoort in Molenbeek verlaten en houdt een mars op de dienst Vreemdelingenzaken in de Pachekolaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert tevreden op de stopzetting van het tentenkamp.

De illegalen vragen de regularisatie van alle sans-papiers. “Wat nu als uitzondering op de regel geldt voor de vluchtelingen uit Oekraïne, zou eigenlijk regel moeten zijn voor alle sans-papiers”, “Illegalen bestaan niet” en “Iedereen heeft recht op een waardig leven en werk”: het zijn maar een paar van de stellingen die ze met zich meedragen. Ook twee van de kartonnen tenten zijn beschilderd met slogans.

“Wij willen Sammy Mahdi er bovendien aan herinneren dat er oorlog woedt in vele delen van de wereld: Afghanistan, Syrië, Jemen, Birma, Tigray, enz. en dat vele andere regio’s in de greep zijn van grote politieke, klimatologische en economische instabiliteit”, klinkt het.

Voormalig gebouw van KBC

Een groep van een 160-tal mensen zonder papieren verblijft al maanden in een voormalig gebouw van KBC in Brussel en bouwde donderdag een tentenkamp aan de Ninoofsepoort in Molenbeek. Daarop vroeg Mahdi aan burgemeester Moureaux om het kamp te verbieden, maar die wilde daar niet op ingaan. Zondag braken ze het kamp op en trokken ze in een vredesmars naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Volledig scherm Betoging voor regularisatie Brussel © Dieter Nijs

Volledig scherm Betoging voor regularisatie Brussel © Dieter Nijs

Staatssecretaris Mahdi reageerde vrijdag al dat iedereen die hier onwettig verblijft en niet vlucht voor oorlog of vervolging in aanmerking komt voor individuele opvolging en begeleid wordt richting terugkeer. Hij is nu tevreden over de stopzetting van het tentenkamp aan de Ninoofsepoort in Molenbeek.

“Mensen dagenlang onderbrengen in tentenkampen of dreigen met hongerstakingen om een soepeler regularisatiebeleid af te dwingen, zo werkt het niet. Iedereen heeft recht om politieke actie te voeren, bijvoorbeeld met een mars, maar dat verandert niets aan de situatie”, zegt Mahdi.

Onwettig verblijf

“We blijven dossiers van mensen in onwettig verblijf op individuele basis behandelen zoals het hoort. De actievoerders zonder papieren komen voor meer dan 90 procent uit Marokko, Tunesië of Algerije. Hun onwettig verblijf in België vergelijken met oorlogen in bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan of Oekraïne is bijzonder pijnlijk voor de vele mensen die echt vluchten voor oorlog”, aldus nog Mahdi.

Volledig scherm Betoging voor regularisatie Brussel © Dieter Nijs