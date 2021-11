Meisje (11) overleden na CO-vergiftiging in Brussel

Elsene Fietser wordt aangereden door vrachtwa­gen en raakt daarbij zwaarge­wond

Er is deze namiddag een fietser aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Louizalaan en de Legrandlaan in Elsene. De fietser is “in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht,” aldus woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene Ilse Van de keere. Vermoedelijk had de vrachtwagenchauffeur de fietser niet gezien omdat die in zijn dode hoek reed.

17 november