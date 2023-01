Meerderheid sociale woningen in Brussel beschikt over slecht energiecertificaat

“Momenteel is er een zeer onvolledig beeld over de energieprestaties van sociale woningen, want slechts 14.000 of 40 procent van de woningen heeft een energieprestatiecertificaat”, zegt Vanden Borre. Volgens het parlementslid zou de gemiddelde score nog lager kunnen liggen, omdat een certificaat vaak wordt opgemaakt bij aankoop of oplevering van woningen. “Uit de cijfers die we wel hebben, blijkt dat de Brusselse besturen reeds decennia nalaten om te investeren in sociale woningen. In heel het gewest behalen amper 11 sociale woningen de beste A-score. Het overgrote deel van de 14.500 sociale woningen bevindt zich in de slecht scorende categorieën.”

De sociale sector moet op die manier onderdoen voor de private woningen in Brussel, waarvan ongeveer de helft een energiecertificaat kan voorleggen. In Vlaanderen beschikt overigens ongeveer 80 prcent van de sociale woningen over een energiecertificaat. “Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt voorts ook dat alternatieve verwarmingssystemen amper worden gebruikt”, gaat Vanden Borre verder. “Van de 36.000 woningen beschikken 85 woningen over een zonneboiler en slechts 28 woningen over een warmtepomp. Ongeveer 9 procent van de sociale woningen heeft zonnepanelen, wat veel te weinig is. Van verwarming via een warmtenet, nochtans zeer geschikt voor een stedelijke context met veel woningen op een kleine oppervlakte, is zelfs helemaal geen sprake.”

Volgens het parlementslid speelt het openbare huisvestingsbeleid nochtans een belangrijke rol in de klimaattransitie. Daarom vindt Vandenborre het frustrerend dat de nodige renovaties traag verlopen. “De oorzaak hiervoor is heel duidelijk: het beleid loopt vast in de versnipperde administratie met onder andere 19 gemeenten, 16 openbare huisvestingsmaatschappijen en 24 sociale verhuurkantoren die elk hun eigen woningbestand beheren en hun eigen procedures hebben. Momenteel ontwikkelt elke huisvestingsmaatschappij apart diens renovatieactiviteiten, wat de kosten aanzienlijk verhoogt. Deze vaststelling werd recent ook bevestigd door universitaire onderzoekers.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.