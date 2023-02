Meer dodelijke ongevallen in Brussels verkeer, vooral steps zorgen voor letsels

BrusselHet aantal verkeersdoden in Brussel steeg in 2021 van 6 naar 21. Dat maakte Vias Institute bekend op basis van cijfers van de federale politie. Opvallend is ook dat het aantal letseongevallen met steps aanzienlijk toenam.

Het is van 2018 geleden dat er nog zoveel verkeersdoden vielen in Brussel. Het aantal letselongevallen steeg in Brussel met 18 procent, van 3.504 in 2021 naar 4.141 vorig jaar. Dat zijn slachtoffers die bij een ongeval gewond raken of sterven. Het aantal gewonden steeg ook met 18 procent, van 4.067 in 2021 naar 4.808 in 2022.

Over heel België is het aantal verkeersdoden in 2022 met 8 procent gestegen ten opzichte van 2021. Wel zijn er grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden met 7 procent (van 291 naar 271). In Wallonië was er een forse stijging (van 187 naar 229 doden). In Brussel is de stijging het grootst, van 6 verkeersdoden in 2021 naar 21 in 2022. Het is geleden van 2018 dat er nog zo veel verkeersdoden waren. Ter herinnering, tussen 2013 en 2015 lag het trieste gemiddelde op 27 verkeersdoden per jaar in het Brussels Gewest.

Vorig jaar kwamen in totaal 521 personen om het leven op de Belgische wegen. Een op de drie slachtoffers was een voetganger of een fietser. Het aantal fietsdoden steeg van 74 naar 95, het hoogste aantal ooit. Ongeveer elke twee dagen komt er in ons land een kwetsbare weggebruiker om het leven.

Elektrische steps

Daarnaast waren er ook 4 doden bij de gebruikers van een e-step. Er waren in 2022 1.715 letselongevallen met een e-step, ofwel 5 per dag. Dat is een stijging met 63 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In Brussel zijn ongevallen met e-steps goed voor ongeveer 1 op de 6 letselongevallen (18 procent). Het aantal letselongevallen met minstens één elektrische step was vorig jaar 726, tegenover 423 in 2021. Dat is een stijging met bijna 72 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.