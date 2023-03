Meer dan een halfuur file op Brusselse Buitenring door ongeval in Anderlecht-Noord

Auto brandt uit in Schaarbeek, geen gewonden

De Brusselse brandweer moest maandagavond omstreeks 22.30 uur uitrukken voor een brandend voertuig in de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweerlui konden niet voorkomen dat de auto in kwestie helemaal uitbrandde. Er vielen geen gewonden.