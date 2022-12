Meer dan 5 kilo heroïne gevonden in appartement

Halle Sterren­chef serveert fingerfood in café Bidon

Op zaterdag 17 en zondag 18 december komt sterrenchef Ruben Christiaens in café Bidon op de Beestenmarkt in Halle koken. Christiaens is een Hallenaar die vorig jaar als chef aan de slag ging in restaurant Vintage in Kontich. De zaak kreeg meteen een Michelinster en de culinaire gids riep Christiaens meteen uit tot Jonge Chef van het Jaar. Hij komt langs om de smaakpapillen van de klanten te trakteren op allerlei fingerfood. Wat er juist op het menu staat wordt nog even geheim gehouden. De chef zal de hapjes serveren op zaterdag van 13 uur tot 17 uur en op zondag vanaf 14 uur tot de voorraad strekt.

12:13