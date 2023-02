Meer dan 400.000 bezoekers voor Bright Festival

‘t Klein Stadhuis viert heropening: “We zijn op zoek naar oude foto’s van Vilvoorde”

Na 3 jaar is er een nieuwe uitbater voor ‘t Klein Stadhuis gevonden. Sinds december houdt Trayana, samen met beste vriendin Sofia, het café in de schaduw van het Vilvoordse stadhuis open. Vrijdag wordt officieel de heropening gevierd met een ‘hapje en een tapje’. “We willen de mensen laten weten dat we weer open zijn.”