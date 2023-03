Meer dan 40 minuten file in beide richtingen op Brusselse Ring: twee verkeersongevallen ter hoogte van Jette

Sint-Genesius-Rode Senior Artist Rode stelt opnieuw tentoon in cultureel centrum

Elk jaar organiseert de kunstenaarsvereniging Senior Artist Rhode een tentoonstelling van de werken gemaakt door een dertigtal leden. Dit jaar gaat de tentoonstelling door op zaterdag 18 en zondag 19 maart, telkens van 11 uur tot 18 uur in het Cultureel Centrum Wauterbos van Sint-Genesius-Rode. Iedereen is er welkom en er kan bij gepraat worden bij een drankje of koffie en een stukje taart. SAR bestaat sinds 1990. De leden komen elke maandagnamiddag samen in het Cultureel Centrum Wauterbos om er samen te schilderen. Onder andere pastel, acryl, olie, aquarel en gemengde technieken kan je er zien. De leden schilderen stillevens, landschappen, portretten maar ook abstract en modern werk.