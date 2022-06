Meer dan 3.000 vierkante meter kleurrijke bouwsteentjes: Lego Discovery Centre opent weldra de deuren in Brussel

BrusselLegofans kunnen binnenkort hun hart ophalen in Shoppingcenter Docks Bruxsel. Het Lego Discovery Centre, het eerste van een nieuwe generatie, opent er eind juni. Vandaag gaven de organisatoren al een eerste ‘sneak peak’ in één van de twaalf ruimtes.

Het Lego Discovery Centre (LDC) in shoppingcenter Docks Bruxsel zal vanaf 24 juni toegankelijk zijn voor bezoekers. In totaal zijn er twaalf zones met verschillende thema’s voorzien, opgedeeld naargelang de leeftijd van de bezoekers. In totaal beslaat het centrum meer dan 3.000 vierkante meter. Het LDC is het eerste van een nieuwe generatie belevingscentrums van Lego.

“Voordien heetten de centrums ‘Legoland Discovery Centre’,” vertelt Lego-CEO Michelle Hoeneveld. “Maar nu is er een nieuwe formule, waarbij we de focus leggen op beleving en interactie.” In het LDC zal zowel jong en oud kunnen deelnemen aan workshops en activiteiten. Woensdag mochten 10 VIP Minibuilders - jonge Legofanaten - al een kijkje nemen in een van de twaalf zones, de Mini World.

Mini World

Volledig scherm Het Koninklijk Paleis werd nagebouwd met 16.000 blokjes. © Marc Baert

In de Mini World staan fantasiewerelden opgesteld, maar ook replica’s uit de échte wereld. Ook enkele Brusselse bezienswaardigheden werden er zorgvuldig nagebouwd met Legoblokjes. “We hebben onder andere het Atomium en het Koninklijk Paleis gebouwd,” zegt Master Model Builder Sieber. “Het eerste bestaat uit 12.000 blokjes, het paleis bijna uit 16.000. Ook Manneke Pis staat hier tentoon.” Fijn detail: “Omdat in de Mini World dag en nacht elkaar afwisselen, licht zijn straaltje op wanneer het donker wordt,” glundert hij.

Samen met zijn team zal Sieber de bezoekers begeleiden in het belevingscentrum en workshops organiseren. Maar Master Model Builder word je niet zomaar. “Tijdens de sollicitatie moest ik het opnemen tegen andere kandidaten in drie bouwrondes. Een jury van kinderen mocht ons beoordelen. Toen ze mijn naam afriepen als winnaar kon ik het bijna niet geloven. Het is echt een droomjob.”

Ervaren Legofans

Naast de Mini World zal je er in de andere zones ook aan andere activiteiten kunnen deelnemen. “Bezoekers kunnen hier een ruimteschip bouwen, en dat laten inscannen. Zo kan je het schip digitaal de lucht insturen,” legt Hoeneveld uit. Daarnaast komt er onder andere een 4D cinema, nieuwe Lego Brick play belevenissen en een hele reeks workshops voor kinderen. “Na de zomerperiode starten we ook met workshops voor volwassenen,” zegt Hoeneveld. “Die worden op maat van de ervaren Legofan opgesteld, en zullen doorgaan na de reguliere openingsuren.”

De organisatie is alvast heel tevreden met het nieuwe belevingscentrum. “Het is fantastisch dat we binnenkort mogen openen,” zegt Hoeneveld enthousiast. “Zelf ben ik ook opgegroeid met Lego. Dit is voor mij echt de ideale werkplek, elke dag is er een feestje,” lacht ze.