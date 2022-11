Meer dan 200.000 vierkante meter asfalt vernieuwd in Brussel dankzij goede weer

Brussel Muilezel krijgt werkstraf voor uitlenen bankkaart en ronselen van andere muilezels

De Brusselse correctionele rechtbank heeft maandag een jonge twintiger veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat die had meegewerkt aan verschillende oplichtingen. Niet alleen had de jongeman zijn bankrekening meermaals ter beschikking gesteld van oplichters, hij had ook mensen gezocht die bereid waren hetzelfde te doen.

14:56