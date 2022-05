Meer dan 100.000 feestvierders trekken door Brussel op de Belgian Pride: “Hier voelen we ons écht veilig”

Drie jaar hebben ze erop moeten wachten door het coronavirus, maar vandaag kan er eindelijk weer gefeest worden op de Belgian Pride. Om 12 uur zwaaiden de ‘deuren’ van de Pride Village aan de Kunstberg in het centrum van Brussel open. Na wat toespraken en concerten vertrok de Pride Parade om 14.30 uur door de Brusselse straten, onder meer via de voetgangerszone naar de Sint-Jakpbswijk. Er zijn dit jaar geen praalwagens, maar de deelnemers trekken zelf met muziek door de straten. Naar schatting zowat 100.000 mensen sluiten er aan, onder meer om te ijveren voor de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap. “Eigenlijk zouden we hier niet voor moeten ijveren, maar jammer genoeg kunnen we anno 2022 nog altijd niet zijn wie we willen zijn”, vertellen Noah (21) en Amber (17) uit Leuven. “Anders zijn zou normaal moeten zijn, maar in deze wereld is dat niet het geval. Dat er landen zijn waar homo’s en lesbiennes vermoord worden, is een ware schande. Ook in ons land is er jammer genoeg nog veel homohaat en elk geval raakt ons hard.”