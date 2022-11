Meer dan 1.000 Brusselaars leren Nederlands tijdens Allez:NL

BrusselDonderdag vond voor de derde keer het taalfeest Allez:NL plaats op initiatief van het Huis van het Nederlands Brussel. In verschillende wijken konden de Brusselaars deelnemen aan Nederlandstalige sportieve, culturele of andere activiteiten, om zodoende de taal te ontdekken. Er stonden maar liefst 70 activiteiten op het programma, waaronder ook een workshop pannenkoeken bakken.

“Wij organiseren Allez:NL om Nederlands oefenen aan te moedigen en drempels weg te nemen”, vertelde Patrick Manghelinckx, directeur van het Huis van het Nederlands Brussel, over het initiatief. “Cursisten ontdekken het Nederlandstalig netwerk in Brussel en maken verbinding met elkaar. Ze hebben niet altijd het gevoel dat ze in Brussel Nederlands kunnen gebruiken en oefenen, maar ze zullen een groot aanbod ontdekken en kennismaken met organisaties waar ze meer dan welkom zijn.” Op het programma stonden meer dan 70 activiteiten, waar honderden Brusselaars aan deelnamen.

Verbindend

In de artistieke ontmoetingsplaats Globe Aroma hield vzw Terra Nova onder andere een workshop pannenkoeken bakken. “Onze vzw houdt zich voornamelijk bezig met vormingen en taallessen voor mensen zonder papieren”, legt voorzitter Marie-Jeanne Ceuppens uit. “Voor ons is onderwijs een basisrecht, waar iedereen moet van kunnen genieten.” Daar horen ook lessen Nederlands bij. “Dat opent veel mogelijkheden voor anderstaligen, om werk te vinden bijvoorbeeld. En ook in sociale context speelt taal een cruciale rol. Het werkt verbindend tussen mensen van verschillende achtergronden, wat heel belangrijk is in een grote stad als Brussel.”

“We nemen elk jaar deel aan het programma van Allez:NL”, gaat ze verder. “De vorige edities hielden we theaterlessen in het Nederlands, zodat ze de taal ook eens op een andere manier kunnen ontdekken. Dit jaar was het de eerste keer dat we een workshop pannenkoeken bakken organiseerden. Tijdens de activiteit leren de deelnemers nieuwe woorden bij die te maken hebben met het bakproces. En daarnaast is het ook gewoon leuk om samen te zitten en gezellig een hapje te eten.”

Volledig scherm Marie Jeanne Ceuppens (rechts): "Ook in sociale context speelt taal een cruciale rol. Het werkt verbindend tussen mensen van verschillende achtergronden, wat heel belangrijk is in een grote stad als Brussel." © Marc Baert

Nieuwe woorden

Onder de deelnemers waren ook Beatriz (31) en Vicky (23). “Het was heel fijn om er vandaag bij te zijn”, vertelt Vicky. “We hebben veel nieuwe woorden geleerd, en op het einde mochten we proeven van wat we gemaakt hadden. Een heel toffe en leerrijke ervaring.” Voor het duo is het dan ook belangrijk om het Nederlands onder de knie te krijgen. “Ik ben van Spaanse origine, en het Frans spreek ik al. Maar nu ik in Brussel woon, voel ik mezelf wel wat verplicht om het Nederlands te leren”, zegt Beatriz. Dat beaamt ook Vicky. “In Brussel worden er zoveel talen gesproken, dat het Nederlands soms wat naar de achtergrond verdwijnt. De taal mag van mij gerust wat meer aandacht genieten. Het biedt ook veel voordelen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Het recept voor pannenkoeken kunnen we al vertalen, nu is het op naar de volgende stap”, lachen ze.

Volledig scherm Vicky (23) & Beatriz (31): "We hebben veel nieuwe woorden geleerd, en op het einde mochten we proeven van wat we gemaakt hadden. Een heel toffe en leerrijke ervaring.” © NSB

