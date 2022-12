Medewerkers Net Brussel steeds meer het slachtoffer van beledigingen, bedreigingen of geweld: “Krachtdadig optreden nodig”

In 2020 ging het om 121 feiten, waarvan 97 in de vijf gewestelijke recyclageparken en 24 in de verschillende Brussels wijken. In 2021 steeg dat cijfer naar 132, 91 in de recyclageparken en 41 op het terrein. Dit jaar stond de teller in september op 75 feiten, waarvan 44 in de recyclageparken. Volgens Net Brussel neemt de agressie verschillende vormen aan: beledigingen, herhaalde verbale agressie, mensen die in de voertuigen kruipen door open ramen, bedreigingen, eisen om geld of pogingen tot diefstal. Er wordt ook gedreigd met steekwapens en met stenen of glas gegooid. Vrouwelijke personeelsleden worden bijzonder geviseerd.